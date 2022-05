Roma Leicester, spuntano sul web alcune immagini che hanno fatto il giro dei social in poche ore. Un tifoso giallorosso alla guida di uno scooter elettrico, di quelli che si noleggiano con le app sui cellulari, insulta ed insegue un pullman di tifosi del Leicester scortato dalla Polizia. Il tifoso romanista, rivolgendo lo sguardo verso il pullman, non si accorge del traffico ad un semaforo e finisce con lo schiantarsi contro un'auto. Clicca su play per guardare il video: