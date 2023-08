Rimessa Spalletti, spuntano le maglie di tutti i campioni d'Italia del Napoli | VIDEO

Notizie Calcio Napoli - Non è più l’allenatore del Napoli, ma Luciano Spalletti continua ad avere l’azzurro partenopeo nel suo cuore e soprattutto a casa. Nella tenuta in Toscana, infatti, la Rimessa Experience, oltre ai vari addobbi napoletani mostrati con fierezza in questi mesi spunta un altro cimelio: tutte le maglie del Napoli campione d’Italia.