Notizie Calcio Napoli - Napoli-Real Madrid, domani è il grande giorno allo stadio Maradona. Tutto pronto per il big match di Champions League con i blancos che hanno preparato in serata la rifinitura a Fuorigrotta. Appare in condizione Rudiger che zoppicava all’arrivo in città e a un certo punto arriva sul campo anche Roberto Carlos, membro della dirigenza. Clicca sul play in basso per vedere.