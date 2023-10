Quanti milioni di euro risparmia il Napoli col Decreto Crescita? Le stime su Garcia, Lindstrom, Cajuste e Natan

Ultime notizie Napoli - Nella Finanziaria per il 2024 il Governo ha varato una stretta sugli sconti fiscali per i lavoratori che arrivano dall’estero, ma soprattutto ha escluso gli sportivi da queste facilitazioni. Possibile addio al Decreto Crescita? Finora permetteva alle società di usufruire di agevolazioni fiscali in caso di giocatori, e allenatori, che non hanno avuto la residenza in Italia negli ultimi due anni e che, entrando in Italia, spostano la residenza per almeno due anni (un club anziché pagare circa il 45% in più di tasse su un ingaggio ne paga 25% con risvolti positivi sul lordo).

Secondo Calcio&Finanza, però, non dovrebbe esserci nessuna novità sulla possibilità per il mondo del calcio. Ed il primo a gioirne sarebbe Aurelio De Laurentiis, perchè sarebbe partito tutto dall’1 gennaio e gli ingaggi dal 1 luglio in poi sarebbero stati tassati diversamente. Come quelli di Rudi Garcia, Jesper Lindstrom, Jens Cajuste e Natan.

Quanti soldi ‘salva’ il Napoli?

In questo momento, secondo le stime di Calcio&Finanza, gli ingaggi dei tre ultimi arrivati ‘peserebbero’ 7,2 milioni di euro lordi:

Lindstrom – 2,3 milioni netti (3,6 milioni lordi)

– 2,3 milioni netti (3,6 milioni lordi) Cajuste – 1,2 milioni netti (1,9 milioni lordi)

– 1,2 milioni netti (1,9 milioni lordi) Natan – 1,1 milioni netti (1,7 milioni lordi)

A cui andrebbero aggiunti i circa 2,8 milioni di euro netti di Rudi Garcia, circa 4,3 lordi. Per un totale di 11,5 milioni di euro che il Napoli versa grazie alla tassazione agevolata con il Decreto Crescita. Nel caso venisse confermata l’ipotesi del mancato taglio, rimarrebbero tali. Con la classica tassazione, infatti, gli ingaggi lordi aumenterebbero:

Lindstrom – 2,3 milioni netti (4,2 milioni lordi)

– 2,3 milioni netti (4,2 milioni lordi) Cajuste – 1,2 milioni netti (2,2 milioni lordi)

– 1,2 milioni netti (2,2 milioni lordi) Natan – 1,1 milioni netti (2 milioni lordi)

– 1,1 milioni netti (2 milioni lordi) Garcia – 2,8 milioni netti (5,1 milioni lordi)

Per un totale di 13,5 milioni di euro lordi, poco più di due milioni che il Napoli di Aurelio De Laurentiis dovrebbe impegnare. E che, in attesa di comunicazioni ufficiali dal Governo, potrebbero essere ‘risparmiati’ e dirottati altrove.