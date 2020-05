Playoff scudetto e playout salvezza in Serie A? Tre idee per coinvolgere (quasi) tutte le squadre

La Serie A pensa ai playoff e ai play out, a condizione - auspicabile da nessuno - che possa esserci un peggioramento dell’emergenza legata al Coronavirus e si ritenesse indispensabile sospendere temporaneamente i campionati professionistici. Come studiare questa “individuazione di un nuovo format (brevi fasi di playoff e playout al fine di individuare l'esito delle competizioni ivi incluse promozioni e retrocessioni)”? Proviamo ad ipotizzare, con un pizzico di divertimento, alcune ipotesi.

Playoff scudetto a 12 squadre, playout a 8 squadre

Playoff a 12 squadre

Idea certamente non breve, ma intrigante se rapportata ai vantaggi - a partire dal fattore campo, che sia andata-ritorno o match secco - che dovrebbero avere le squadre meglio piazzate in classifica (che legittimamente dopo 25-26 partite non possono partire alla pari delle altre). Sfruttando la classifica attuale, una idea potrebbe essere la seguente.

Primo turno (entrano le squadre dalla 9° alla 12°)

match A: Parma-Cagliari

match B: Bologna-Sassuolo

Secondo turno (entrano 7° ed 8°)

match C: Milan-vincente match B

match D: Verona-vincente match A

Terzo turno (entrano 5° e 6°, le perdenti si qualificano per l’Europa League)

match E: Roma-vincente match D

match F: Napoli-vincente match C

Quarto turno (entrano 3° e 4°)

match G: Inter-vincente match F

match H: Atalanta-vincente match E

Semifinali

Juventus-vincente match H

Lazio-vincente match G

Finale scudetto

Vincente 1-Vincente 2

Non dovessero disputarsi i match tra le perdenti di ogni coppia di scontri per stabilire le posizioni dalla 3° alla 12°, le squadre scalerebbero posizioni in classifica in base alle altre (eventuali match per definire 5° e 7° posizione, potrebbero valere l’accesso diretto o meno all’Europa League)

Playout a 8 squadre

Primo turno (entrano le squadre dalla 13° alla 16°)

match A: Fiorentina-Sampdoria

match B: Udinese-Torino

Secondo turno (entrano 17° e 18°)

match C: perdente match A-Lecce

match D: perdente match B-Genoa

Semifinali (entrano 19° e 20°, chi perde retrocede)

match E: perdente match D-SPAL

match F: perdente match C-Brescia

Spareggio (chi perde retrocede, da giocare in campo neutro oppure in casa della miglior piazzata)

perdente match E-perdente match F

—

Playoff scudetto a 4 squadre, playoff Europa League a 10 squadre, playout a 6 squadre

Una soluzione che potrebbe salvaguardare la qualificazione in Champions delle prime quattro in classifica, e ridurre i rischi retrocessione delle squadre di metà classifica - dandogli al tempo stesso la possibilità di concorrere per un posto in Europa League.

Playoff scudetto a 4 squadre (andata-ritorno)

Semifinali

Atalanta-Juventus

Inter-Lazio

Finale

Vincente 1-vincente 2

Playoff Europa League a 10 squadre (andata-ritorno o comunque in casa della meglio piazzata)

Primo turno (dall’11° alla 14°)

match A: Sassuolo-Udinese

match B: Cagliari-Fiorentina

Secondo turno (entrano 9° e 10°)

match C: Parma-vincente match B

match D: Bologna-vincente match A

Terzo turno (entrano 7° e 8°)

match E: Milan-vincente match D

match F: Verona-vincente match C

Semifinale (entrano 5° e 6°, le vincenti si qualificano per l’Europa League)

match G: Roma- vincente match F

match H: Napoli-vincente match E

Finale 5° posto

Vincente G-vincente H

A ciò si aggiungerebbero i match tra le perdenti di ogni coppia di scontri, per stabilire le posizioni dalla 7° alla 14° e definire la classifica (eventuali match per definire 5° e 7° posizione, potrebbero valere l’accesso diretto o meno all’Europa League)

Playout salvezza a 6 squadre (andata-ritorno o comunque in casa della meglio piazzata)

Primo turno (entrano le squadre dalla 15° alla 18°)

match A: Torino-Lecce

match B: Sampdoria-Genoa

Secondo turno (entrano 19° e 20°, chi perde retrocede)

match C: perdente match A-Brescia

match D: perdente match B-SPAL

Spareggio (chi perde retrocede, andata-ritorno o comunque in casa della meglio piazzata)

perdente match C-perdente match D

Playoff scudetto a 4 squadre, playoff Europa League a 4 squadre, playout a 4 squadre

Una soluzione che salvaguarda la Champions League delle prime quattro in classifica, riduce i rischi retrocessione delle squadre di metà classifica tuttavia escludendole dalla possibilità di concorrere per un posto in Europa League.

Playoff scudetto a 4 squadre (andata-ritorno o comunque in casa della meglio piazzata)

Semifinali

Atalanta-Juventus

Inter-Lazio

Finale

Vincente 1-vincente 2

Playoff Europa League a 4 squadre (andata-ritorno o comunque in casa della meglio piazzata)

Semifinali (entrano le squadre dalla 5° all’8°, le vincenti si qualificano per l’Europa League)

match A: Roma-Verona

match B: Napoli-Milan

Finale 7° posto (potrebbe valere l’accesso all’Europa League)

Perdente A-Perdente B

Finale 5° posto (potrebbe valere l'accesso diretto all'Europa League)

Vincente A-vincente B

Playout salvezza a 4 squadre (andata-ritorno o comunque in casa della meglio piazzata)

Semifinali (entrano le squadre dalla 17° alla 20°, chi perde retrocede)

match A: Genoa-Brescia

match B: Lecce-SPAL

Spareggio (chi perde retrocede, andata-ritorno o comunque in casa della meglio piazzata)

Vincente match A-vincente match B

Sia chiaro, l'opzione playoff e playout non sarebbe molto gradita: l'emergenza coronavirus - si auspicano tutti - deve attenuarsi. Sarebbe un guaio se playoff e playout diventassero realtà, viste le implicazioni sanitarie che ne conseguirebbero.

RIPRODUZIONE RISERVATA