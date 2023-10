“Pinocchio”, durissimo attacco di SuperDeporte a Vinicius in prima pagina | FOTO

Notizie Calcio - "Pinocchio", è stato definito così Vinicius del Real Madrid da SuperDeporte in prima pagina con con tanto di naso lungo. Il riferimento è al famigerato match col Valencia in cui l'attaccante fu coinvolto in un caso di razzismo che si è poi trascinato in tribunale.

L'attaccante però - recrimina il giornale - avrebbe mentito al giudice dicendo che tutto lo stadio lo offese e non solo una parte di tifoseria come - sempre secondo il quotidiano - sarebbe realmente accaduto. Una prima pagina forte a cui seguiranno, probabilmente, reazioni anche pubbliche dal giocatore e dalla società.