Napoli in svantaggio a Cagliari per alcuni minuti, ma il VAR salva gli azzurri annullando la rete sarda al 32esimo.

Napoli-Cagliari, perché è stato annullato l'autogol di Rrahmani

Rete annullata per posizione di fuorigioco di Lapadula nell’azione del goal: nonostante l’autogol di Amin Rrahmani, la posizione del centravanti ha comunque influito e impattato sulla giocata del difensore del Napoli.

E’ per ostacolarlo che il kosovaro interviene in quel modo e tra l'altro la giocata non è nemmeno pulita considerando il contratto cercato dal giocatore avversario.