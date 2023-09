“Perché il Napoli gioca male?”, Rudi Garcia stuzzicato in conferenza risponde col sorriso: “Tranquillo”

Notizie Calcio Napoli - “Come è possibile che la squadra che lo scorso anno, più o meno i titolari e l’ossatura sono rimasti quelli, giochi così male per 70 minuti senza fare un tiro in porta? Ce lo può spiegare? Che spiegazione ci può dare?”. Questa la domanda a Rudi Garcia di un collega in conferenza stampa a Marassi nel post partita di Genoa-Napoli.

Il tecnico risponde: “Tranquillo, tranquillamente lo posso spiegare”, sorridendo. E poi prosegue: "Abbiamo giocato male per un'ora dove dovevamo fare molto meglio. Quando lasci la squadra avversaria con più motivazione vincere i duelli e manchi i movimenti, capita che non sei all'altezza. Capitato già con la Lazio? Vediamo se siamo in grado già dalla prossima di cambiare questa cosa, ma trattandosi di Champions sono sicuro che non mi servirà usare la parola motivazione. Stasera invece sapevo che era una trappola: non è solo una neopromossa il Genoa, ma una grande società con uno stadio difficile dove giocare. Ci abbiamo messo un po' di tempo pr avere una reazione positiva e un gioco di qualità".