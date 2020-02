"Patron, non ce la facevi?": il labiale di Gattuso e il siparietto a distanza con Ospina [VIDEO]

A 40 secondi dalla fine della gara tra Cagliari e Napoli c'è stato un curioso siparietto tra Gattuso e Ospina, con il tecnico del Napoli preso completamente dall'enfasi e dall'adrenalina del finale di gara. Gattuso ha strigliato bonariamente il suo portiere, reo di non aver stoppato e bloccato la palla con le mani su un lancio lungo dei giocatori cagliaritani. Questo il labiale di Gattuso nei confronti del portiere: "Patròn (nomignolo del portiere colombiano ndr.); non la potevi prendere?". Poi il gesto di ok verso Ospina, col cronometro che scorreva e la vittoria che si incanalava sempre più verso Napoli. Clicca su play per guardare il video: