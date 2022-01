Paperon de’ Insigne: uno dei colpi più importanti (e pagati) della storia della MLS

Calciomercato Napoli - Non chiamatelo più Lorenzo Insigne, bensì Paperon de’ Paperoni. Il numero dieci della nazionale campione d’Europa, fascia da capitano del Napoli al braccio, che si trasferisce al picco della carriera in America? Uno dei colpi più importanti della storia della MLS, senza dubbio.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Uno dei più costosi, sicuramente, ma non è un problema per la MLSE, la Maple Leaf Sports & Entertainment, la società proprietaria non solo del Toronto FC, ma anche dei Toronto Maple Leafs di hockey su ghiaccio, dei Toronto Raptors della NBA, dei Toronto Argonauts della Canadian Football League; nonché proprietaria del palazzetto dello sport, del centro sportivo dei Raptors e detentrice di quote di tante altre strutture sportive cittadine - tra cui il BMO Field, lo stadio in cui giocherà Insigne. Valore complessivo d’impresa? Due miliardi di dollari. Non sarà certo un problema allungare così tanti soldi ad uno come Insigne, che nella MLS sarà uno dei calciatori più pagati non solo della stagione 2022, ma anche dell’intera storia del campionato americano.

La MLS pubblica gli stipendi dei calciatori

L’AssoCalciatori della MLS pubblica regolarmente gli stipendi lordi di tutti i calciatori sotto contratto con le singole franchigie del campionato, quindi con i prossimi aggiornamenti (l’ultimo risale al 30 settembre) potremo sapere l’esatto ammontare del contratto di Lorenzo Insigne con Toronto. Gli 11,5 milioni di euro netti di cui si parla, al cambio attuale con il dollaro americano, arriverebbero a quota 13. Siamo a ben oltre il doppio dello stipendio base lordo più alto del campionato 2021, i 6 milioni di dollari pagati dai Los Angeles Galaxy al Chicharito Hernandez. E quasi il triplo di Carlos Vela dei Los Angeles FC, secondo a 4,5 milioni.

I 13 milioni di dollari americani sarebbero superiori allo stipendio di Beckham con i Los Angeles Galaxy, di Ibrahimovic nella stessa squadra, di Kakà ad Orlando e di un ex Toronto come Sebastian Giovinco. Fossero anche al lordo - l’entourage garantisce 11,5 milioni netti, comunque -, i 16,7mln di dollari canadesi porterebbero - dopo il pagamento delle tasse canadesi - ad un guadagno netto di 6,1 milioni di dollari americani. In attesa degli annunci ufficiali, il trasferimento di Lorenzo Insigne a Toronto risulterebbe uno dei più costosi, dal punto di vista dell’ingaggio, dell’intera storia della Major League Soccer. Ed il futuro ex-capitano del Napoli sarebbe sul podio degli stipendi stagionali.

La guida agli stipendi 2021 della MLS è suddivisa in due categorie

Stipendio base annuale

Compenso medio garantito annuale (stipendio base più bonus di firma e bonus garantiti annualizzati per la durata del contratto del giocatore, inclusi gli anni di opzione)

Esempio del Compenso medio garantito annuale: un giocatore guadagna 500mila dollari, il contratto ha una durata di due anni con due opzioni aggiuntive di un anno, e ha ricevuto un bonus alla firma di 100mila dollari. Il suo compenso medio annuo garantito sarebbe di 525mila dollari (salario base più bonus alla firma, con quest’ultimo diviso per il numero di anni coperti dal contratto, in questo caso 4). Questo importo include anche eventuali bonus commerciali e commissioni per l’agente, entrambi annualizzati sulla durata del contratto, ma non i bonus legati alle prestazioni (per Insigne si parla di 4,5 milioni di euro).

Stipendio base annuale, la top 25 MLS

Javier Hernandez, LA Galaxy, 6 milioni di dollari Gonzalo Higuain, Inter Miami, 5,1mln Carlos Vela, LAFC, 4,5mln Alejandro Pozuelo, Toronto FC, 3,8mln Luiz Araujo, Atlanta United, 3,6mln Josef Martinez, Atlanta United, 3,5mln Rodolfo Pizarro, Inter Miami, 3,05mln Carles Gil, New England Revolution, 2,75mln Sebastian Driussi, Austin FC, 2,571mln Maxi Moralez, New York City FC, 2,5mln Victor Wanyama, Montreal, 2,4mln Adrien Hunou, Minnesota United, 2,35mln Luis Nani, Orlando City SC, 2,333mln Franco Jara, FC Dallas, 2,29mln Robert Beric, Chicago Firez, 2,275mln Sebastian Blanco, Portland Timbers, 2,2mln Alan Pulido Izaguirre, Sporting Kansas City, 2,2mln Jozy Altidore, Toronto FC, 2,161mln Albert Rusnak, Real Salt Lake, 2,15mln Nicolas Lodeiro, Seattle Sounders FC, 2,12mln Gustavo Bou, New England Revolution, 2,12mln Raul Ruidiaz, Seattle Sounders FC, 2,1mln Gaston Gimenez, Chicago Fire, 2,058mln Jonathan dos Santos, LA Galaxy, 2mln Luciano Acosta, FC Cincinnati, 1,943mln

Compenso medio garantito annuale, la top 25 MLS