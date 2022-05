Ultime notizie. Si sta svolgendo questa sera l'evento sportivo più atteso dell'estate! Si terrà da venerdì 27 maggio fino a domenica 29 maggio in Cilento il Summer Show 2022: si inizia venerdì con tornei di calcio e padel, cena e spettacoli. Durante la serata di premiazioni, presente il team manager della SSC Napoli Beppe Santoro, il quale ritira il premio destinato a Victor Osimhen come Miglior giocatore Under 23 Serie A. Ecco un breve video messaggio del nigeriano:



CLICCA SU PLAY PER VEDERE