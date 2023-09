Non è questione di palloni toccati da Lobotka, ma di posizione: i dati di Garcia dicono altro

Ultime notizie Napoli - Stanislav Lobotka non tocca più palloni come lo scorso anno. Stanislav Lobotka non è più centrale nel progetto tattico. Uno dei temi di queste prime tre partite riguarda la centralità dello slovacco nello scacchiere di Rudi Garcia, però la questione non va ricondotta ai numeri che, per quanto relativi a sole tre partite, sono diversi.

"Nella mia squadra i centrocampisti devono dare una mano alla costruzione del gioco. A me va bene che Stanislav tocchi meno palloni, l'importante è farlo bene”

Prendendo in esame soltanto il campionato di Serie A 2022-23 e le prime tre partite di quest’anno, Lobotka in media fa segnare numeri maggiori (fonte WhoScored) in quanto a passaggi per partita (60,4-69) e precisione di passaggi (94,2%-95,2%). Sono leggermente aumentati i passaggi lunghi per partita, da 2.5 a 2.7, così come i passaggi corti completati (da 54,4 a 63).

“Lobotka meno nel vivo del gioco? Il passato non lo conosco, non so se sto facendo qualcosa di diverso”

Ulteriori dati che possono approfondire il discorso provengono da FbRef, e riguardano il numero di tocchi per partita: finora aumentati da 73,5 a 77,2, ma con una diversa composizione. Perchè sono diminuiti i tocchi nella trequarti difensiva (da 17,1 a 14,4), ma aumentati quelli nelle trequarti centrali (da 47,9 a 51,7) e offensiva (da 11 a 12,4). Diminuito - da 1,48 a 1,03 - anche il numero medio di passaggi verso la porta avversaria (ad almeno 10 metri dal suo punto più lontano negli ultimi sei passaggi), o qualsiasi passaggio nell'area di rigore.

"Una squadra che dipende da un solo calciatore è una squadra in pericolo perchè basta che l'avversario ti blocca il punto forte sei in difficoltà"

La questione Lobotka, considerando i numeri tutto sommato simili rispetto a quelli della scorsa stagione - ma da parametrare ovviamente su periodi più lunghi -, può essere semmai ricondotta alla posizione media nella ricezione di palla.

Heatmap Stanislav Lobotka Serie A 2022-2023

Heatmap Stanislav Lobotka Serie A 2023-2024

Spesso e volentieri con Spalletti lo slovacco inizialmente si abbassava per dare uno sfogo in più al primo possesso di Kim e Rrahmani, con un calcio legato maggiormente ad una ricerca della verticalità su Victor Osimhen, la posizione di Lobotka è leggermente più alta ed esposta al pressing avversario. Il tecnico francese avrà la pausa delle nazionali per architettare con il suo staff le contromisure per rifinire le tattiche del suo Napoli, in modo da trovare il giusto modo per valorizzare al meglio le doti di Stanislav Lobotka, più in ombra in quanto ad efficacia, non nei numeri.

Heatmap Stanislav Lobotka Serie A Frosinone-Napoli

Heatmap Stanislav Lobotka Serie A Napoli-Sassuolo