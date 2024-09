Niente eresie, ma il primo tempo di McTominay ha ricordato Hamsik

Ultimissime Calcio Napoli - A distanza di cinque anni e mezzo è sembrato di vedere Marek Hamsik di nuovo in campo. Niente eresie, il primo tempo di Scott McTominay ha ricordato lo slovacco.

Juve-Napoli, McTominay ha ricordato Hamsik

Non ce ne voglia Zielinski, ma lo scozzese in certe movenze, negli affondi a campo aperto, nel tiro da fuori area, insomma sembrava davvero Hamsik. Fine dell’amarcord, eppure la prestazione dell’ex United certifica di nuovo la presenza di un centrocampista in grado di andare a pressare, condurre il campo e vedere la porta: il tutto in un solo calciatore. L'apertura al ventesimo minuto per Matteo Politano è un segnale molto indicativo delle potenzialità.