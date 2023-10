Niente dualismo Simeone-Raspadori, Garcia l'ha deciso subito il sostituto di Osimhen

Ultime notizie Napoli - Dopo l'infortunio subìto in Nazionale, Victor Osimhen oggi è stato visitato e sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. L'attaccante azzurro ha iniziato le terapie all'SSCN Konami Training Center. Con il comunicato ufficiale pubblicato oggi dal Napoli, si schiudono le porte dell’undici titolare per Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. E toccherà a Rudi Garcia decidere quale calciatore utilizzare in queste sei partite prima della sosta nazionali di novembre.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Verona, Union Berlino, Milan, Salernitana, ancora Union Berlino e infine Empoli. 540 minuti da suddividere tra il Cholito e Jack, da organizzare secondo necessità in gerarchie e rotazioni da definire partita per partita. Meglio un brevilineo capace di accorciare con il centrocampo, stringendo le linee e favorendo al tempo stesso le corse degli esterni e gli inserimenti delle mezz’ali? Oppure un giocatore più longilineo che potrebbe garantire maggiore fisicità e attacco alla profondità?

In assenza di Victor Osimhen, lo scorso anno il Napoli ha vinto otto partite sulle dieci totali senza il nigeriano in campo. Raspadori segnò quattro gol, Simeone cinque. In questo momento Rudi Garcia si accontenterebbe anche della metà. Dalla sua scelta passa anche il suo futuro. Nelle cinque volte in cui una sostituzione ha interessato il nigeriano, è sempre entrato l'argentino. L'idea sulla scelta del cambio dell'infortunato Osimhen Garcia già l'ha fatta.