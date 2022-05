Napoli Calcio- Napoli-Sassuolo 6-1, ecco il commento di Umberto Chiariello a Campania Sport con tanto di pagelle degli azzurri: “Questa partita è buona solo per il mal di fegato mio e dei Napoletani. Se sanno giocare in pressing per 90 minuti mi spiegate come è stato possibile perdere contro la Fiorentina e le altre squadre? C’era bisogno delle cene terapeutiche e un po’ di vino? Parliamoci chiaro: questa vittoria non merita una celebrazione, ma uno sdegno popolare”.

