Napoli-Roma, tifosi già in fila al Maradona a tre ore dalla partita | VIDEO CN24

Ultimissime Calcio Napoli - Ci avviciamo a Napoli-Roma, match di chiusura per questa domenica di Serie A e soprattutto gara importantissima per gli azzurri per chiudere gennaio con la ciliegina sulla torta e proseguire la volata in vetta dopo. Intanto, come ci racconta il nostro inviato Marco Lombardi, allo stadio Maradona, a tre ore dal fischio d'inizio, ci sono già i primi tifosi in fila per accedere all'impianto di Fuorigrotta sperando in un'altra serata magica.

Clicca sul play in basso per vedere.Â