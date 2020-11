Napoli-Milan 1-3, Auriemma: "Valeri pessimo, campionato già condizionato" [VIDEO]

Notizie Calcio Napoli - "Arbitraggio pessimo, campionato condizionato". E' questo il parere di Raffaele Auriemma per Napoli-Milan. Il collega si è pronunciato in un video realizzato dal San Paolo per Sport Mediaset: "Notte gelida e raggelante allo stadio San Paolo per il 3-1 conquistato dalla capolista Milan, ma anche perché il signor Valeri ha dato vita a tutte una serie di decisioni che sono state quanto meno discutibili. Vedo il doppio giallo a Bakayoko: il primo era, direi, inevitabilissimo perché non c'era. Poi vogliamo parlare della gomitata di Ibrahimovic su Koulibaly?".

Clicca sul play in basso per vedere il video.