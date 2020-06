Ultimissime Calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis, nonostante il rinnovo ufficiale di Dries Mertens, preferisce non rilasciare dichiarazioni a poche ore dalla finalissima tra Napoli e Juventus.

Come riporta Tmw radio, il patron partenopeo ha infatti preferito non soffermarsi con la stampa nel momento in cui ha lasciato l'hotel St. Regis.

