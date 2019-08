Napoli arrivato a Detroit, partita a carte in aereo: "Indovinate chi ha vinto..." [FOTO]

La SSC Napoli ha lasciato Miami per volare a Detroit, dove domani notte sfiderà il Barcellona nello stadio di Ann Arbor. La società azzurra ha postato su Twitter questa foto che vede ritratti De Laurentiis, Ancelotti, De Matteis e Vallefuoco durante una partita a carte in aereo. Questo il messaggio in allegato condiviso dagli azzurri: "Arrivati a Detroit. Si è giocato a carte anche oggi, coppie invertite: De Laurentiis Vallefuoco contro Ancelotti De Matteis. Non diciamo chi ha vinto, dovete immaginarlo voi..."