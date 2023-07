Notizie Calcio Napoli - Buona la prima in azzurro per Rudi Garcia. Certo è solo un’amichevole e per la maggior parte hanno giocato i giovani, ma intanto i primi segnali con Napoli-Anaune 6-1 sono positivi. Il neo tecnico azzurro, seppur amichevole, ha affrontato il match con totale e pieno coinvolgimento come si evince da alcune immagini di questi minuti. Clicca sul play in basso per vedere.