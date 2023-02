"Mister, è in arrivo un trofeo importante?". La battuta di Spalletti alla premiazione | VIDEO

Napoli Calcio - Riconoscimento per Luciano Spalletti. Il mister ha ritirato quest'oggi il premio 'Premio Andrea Fortunato - Lo sport è vita'.

Premio Andrea Fortunato per Spalletti

Ecco le parole del tecnico del Napoli al momento del ritiro: “Sono orgoglioso di essere qui a ricevere un premio così importante con un significato così speciale. Abbiamo il dovere di infondere lo sport nelle generazioni future a tutti i livelli e farlo in sicurezza. Dobbiamo fare tutto il possibile e non dobbiamo avere rimorsi di non aver fatto tutto il possibile per aver salvato dei ragazzi”.

Quando in conclusione gli si chiede indirettamente dello scudetto, Spalletti dribbla il quesito con una battuta citando Franco Baresi presente all'evento e abituato in carriera a certi traguardi. Clicca sul play in basso per vedere.