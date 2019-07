Kostas Manolas scatenato in ritiro a Dimaro. Questa sera il giocatore greco è stato sottoposto al karaoke "di rito" per i nuovi arrivati in casa Napoli in ritiro. Con lui anche i baby Palmiero e Tutino, ma come si evince dal video postato su Instagram da Elseid Hysaj, Manolas si è dilettato cantando "Caruso" di Lucio Dalla. Clicca su play per guardare il video: