Ultime notizie Napoli - Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, analizza il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli.

Le quattro condizioni per il ritorno di Mazzarri al Napoli

10 anni fa Walter Mazzarri scelse un pretesto per sparire. Braccato dal presidente s’inventò un traguardo per non incontrarlo:

“Bentornato Walter. Due parole che sollecitano due risposte. La prima è urgente. Con lui torna anche il vero Napoli? Undici anni dopo, pensa ancora quello che fece scrivere a suo nome dal giovane giornalista Alessandro Alciato? C’erano tracce di livore sul passato e tante speranze sul futuro a Milano.”

Decisione condivisibile se si rispettano altre 4 condizioni, scrive Corbo: