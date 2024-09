La vita a Torino di Antonio Conte: ecco l'abitazione e i posti che frequenta il mister | VIDEO CN24

Ultimissime Calcio Napoli - Quando mancano poche ore a Juventus-Napoli, vi mostriamo un piccolo spaccato della “vita torinese” di Antonio Conte. “La storia non si cancella”, ha dichiarato in conferenza stampa l’attuale tecnico del Napoli, che a Torino ha vissuto prima da calciatore, poi da allenatore. E negli ultimi tempi, dopo l’addio al Tottenham, è tornato a vivere nella sua casa di Torino. Vi mostriamo il quartiere dove vive quando è in Piemonte e i suoi luoghi del cuore: curiosità, tra questi c’è ‘Pastarell’, bar-pasticceria “made in Naples” che frequenta abitualmente quando è a Torino.

La vita torinese di Antonio Conte: la sua casa e i luoghi preferiti

Non a caso, secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, è stato nel suo bar napoletano del cuore già due volte da quando allena gli azzurri: dopo il ritiro di Dimaro e dopo Napoli-Parma, approfittando della sosta per le nazionali e dei tre giorni di relax che concesse alla squadra. Il tavolo è sempre lo stesso, ecco le immagini: