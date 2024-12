La rivoluzione dei sostituti: Conte e l'ipotesi di scelta del 12% dei minuti giocati di tutto l'anno

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte è pronto alla rivoluzione dei sostituti. Perchè undici cambi contro la Lazio, in Coppa Italia, questo sarebbe. Una rivoluzione. Anche nel minutaggio, per rendersi conto. Ruolo per ruolo, le percentuali di utilizzo finora in stagione (mancano però i 551 minuti dell’infortunato Mazzocchi, usato per il 38,2% del tempo stagionale)

Meret - Caprile : 1026’/414’, 71,2 %/ 28,8 %



- : 1026’/414’, %/ % Di Lorenzo - Zerbin : 1350’/34’: 93,7 %/ 2,36 %



- : 1350’/34’: %/ % Rrahmani - Rafa Marin : 1350’/90’, 93,7 %/ 6,3 %



- : 1350’/90’, %/ % Buongiorno - Juan Jesus : 1260’/169’, 87,5 %/ 11,7 %



- : 1260’/169’, %/ % Olivera - Spinazzola : 1042’/427’, 72,3 %/ 29,6 %



- : 1042’/427’, %/ % Anguissa - Folorunsho : 1376’/30’, 95,5 %/ 2 %



- : 1376’/30’, %/ % Lobotka - Gilmour : 968’/485’, 67,2 %/ 33,7 %



- : 968’/485’, %/ % McTominay - Raspadori : 929’/383’, 64,5 %/ 26,5 %



- : 929’/383’, %/ % Politano - Ngonge : 1150’/176’, 79,8 %/ 12,2 %



- : 1150’/176’, %/ % Lukaku - Simeone : 902’/319’, 62,6 %/ 22,1 %



- : 902’/319’, %/ % Kvaratskhelia-Neres: 1109’/290’, 77%/20,1%

Al netto di infortuni ed arrivi a campionato già iniziato, il potenziale undici sostitutivo di Antonio Conte, tra le 14 partite di campionato e le 2 di Coppa Italia (con 15 minuti di Cheddira), ha sommato 2817 minuti stagionali, il 12,22% del tempo totale. La rivoluzione dei sostituti, perchè in fondo dovranno dimostrare di valere ulteriore minutaggio anche in campionato, per tenere sempre alto il livello medio della squadra prima in classifica.

12462 i titolari