Il Napoli vince per 2-0 in casa della Sampdoria grazie alle reti di Osimhen ed Elmas: da regsitrare un penalty fallito da Politano e l'espulsionme di Rincon tra i blucerchiati. Vi proponiamo in allegato tutti gli scatti più esaltanti del match, grazie all'obiettivo del nostro fotografo Ciro De Luca.