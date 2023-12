La New Era di Mazzarri: undici pretoriani ben definiti. Ma almeno cinque cercano spazio

Lo ricordate il termine titolarissimi? Una parola che, con l’avvento dei cinque cambi, è finito in soffitta. Un allenatore, nei 90 minuti di una partita, ha la possibilità di poter cambiare mezza squadra, considerando i dieci giocatori di movimento. Walter Mazzarri, in nome del cambiamento, nelle prime sei partite della sua personale New Era, si è affidato ad un gruppo di undici pretoriani ben definiti, anche per una questione di fiducia alla ricerca di risultati.

Di Lorenzo 540 Rrahmani 540 Anguissa 540 Lobotka 497 Meret 450 Juan Jesus 391 Osimhen 402 Natan 386 Kvaratskhelia 357 Politano 341 Zielinski 284 Elmas 182 Raspadori 159 Cajuste 116 Gollini 90 Simeone 48 Olivera 39 Mario Rui 31 Ostigard 29 Gaetano 29 Zanoli 21 Lindstrom 15 Zerbin 3 Demme mai utilizzato

In occasione della Coppa Italia, Walter Mazzarri non può non attingere alla panchina per dare spazio alle rotazioni. Chi può avere spazio? Ci sono diversi giocatori, oltre a Pierluigi Gollini tra i pali, che necessiterebbero di una chance per accumulare minuti, anche per dare modo allo stesso allenatore di valutarli per i prossimi impegni stagionali: Alessandro Zanoli, Gianluca Gaetano, Leo Ostigard, Giovanni Simeone. In più Jesper Lindstrom, che resta un oggetto misterioso; Mario Rui, rientrato adesso dall’infortunio; Cajuste e Raspadori rispettivamente 13° e 14° uomo. Infine Alessio Zerbin, ridotto alle briciole di minutaggio vista la presenza di Khvicha Kvaratskhelia nel suo ruolo. Chi sarà protagonista della rotazione dal 1’?