L'errore di Ndombele che nega il 3-1 al Napoli con la Cremonese | FOTOSEQUENZA

Ultime notizie SSC Napoli - Siamo al 49' di Napoli-Cremonese, con Ndombele che ruba il pallone e fa partire il contropiede. Siamo sul risultato di 2-1, nella gara degli ottavi di finale di Coppa Italia. Gli azzurri hanno la chance di chiudere il match ed evitare supplementari e poi la beffa dei rigori.

Errore Ndombele in Napoli-Cremonese

È vero che Napoli-Cremonese è stato un match ricco di occasioni ed episodi che potevano cambiare le sorti finali del match. Con tanti errori arbitrali ed errori sotto porta. Certo è però che con un po' di lucidità in più, l'occasione di contropiede passata dai piedi di Ndombele poteva tramutarsi in gol: quello del 3-1, che avrebbe chiuso i giochi al 49'. Insomma, ad inizio ripresa.

Come si vede dalla fotosequenza in allegato, infatti, il centrocampista dopo aver rubato palla e aver fatto partire il contropiede arriva all'ingresso dell'area indisturbato e ha due scelte: servire Raspadori sul piede debole e più decentrato. Oppure darla sulla destra a Giovanni Simeone, libero di far partire un destro verso la porta, col suo piede preferito.

Con un pizzico di lucidità in più, Ndombele avrebbe potuto servire il liberissimo attaccante argentino e, chissà, chiudere il match. Invece il passaggio (lungo) è stato troppo difficile da mandare in porta per Raspadori.

In allegato la fotosequenza di quell'azione: