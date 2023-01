L'errore di Lozano (non decisivo): spunta la reazione di Osimhen | FOTO SEQUENZA

Ultime notizie SSC Napoli - Hirving Lozano protagonista di Napoli-Roma, con una buona prestazione. Condita però di due errori: uno in fase difensiva, lasciandosi scappare El Shaarawy che sigla l'1-1. E soprattutto quello del contropiede 3 contro 2 che non è riuscito a concretizzare, e che ha scatenato la reazione di Victor Osimhen. Fortunatamente, però, questi due errori (che potevano incidere pesantemente) non hanno rovinato il risultato finale del Napoli che grazie al gol di Simeone ha battuto la Roma di Mourinho.

Errore Lozano in Napoli-Roma: il contropiede

Ma arriviamo all'analisi dell'errore di Lozano e alla reazione di Osimhen: dopo circa un'ora di gioco, il messicano parte spedito in contropiede e si crea una situazione di tre contro due. Con Kim e Kvaratskhelia ad accompagnare il lungo sprint di Lozano, contro due calciatori giallorossi. All'arrivo al limite dell'area, però, la scelta di Lozano: due passaggi completamente liberi, ma il messicano che ha portato palla per tanti metri sceglie di tirare.

L'angolo di tiro non era dei migliori, visto che dei tre calciatori azzurri era l'unico ad essere murato visto che portava lui palla. E probabilmente, avesse scelto il passaggio verso Kvara, l'esito dell'azione poteva essere diverso, o comunque nettamente più pericoloso del tiro dal limite dell'area con due difensori a schermare la porta.

Riesce comunque a calciare ed anche a scegliere bene l'angolo di tiro, centrando la porta con una bella conclusione che obbliga Rui Patricio alla deviazione in corner. Riuscendo a far passare la palla fra i due difensori (era l'unico angolo concessogli, e che Rui Patricio era già andato giustamente a coprire).

Azione Lozano: la reazione di Osimhen

Arrivando alle spalle, dopo la conclusione di Lozano, è Victor Osimhen il primo a fargli notare l'errore: indica palesemente la linea di passaggio che aveva il messicano per Kvaratskhelia e si lamenta. Il segno della crescita e maturità del nigeriano, che sapeva quanto fosse importante quella palla gol del potenziale 2-0; poco dopo, infatti, arriverà il pareggio fortunatamente solo momentaneo della Roma.

Lozano però senza peli sulla lingua, in tutta sincerità, a DAZN ha ammesso: "Contropiede? Sì, sul contropiede ho visto Kim e Kvara, ma ho pensato di calciare ed è stato bravo il portiere: ho tirato bene".