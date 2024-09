Juventino 'rimorchia' una napoletana nel settore ospiti: le immagini diventano virali | VIDEO

Juventus-Napoli 0-0 senza emozioni per le squadre in campo, ma tante per due tifosi in particolari sugli spalti. Sono virali in queste ore delle immagini di un tifoso juventino che approccia con una partenopea con tanto di foto, scambio numeri e quant'altro. Chissà come finirà quest'altra partita...

Juve-Napoli, nasce l'amore tra un bianconero e una napoletana?