Juve Stabia-Taranto 0-0, ancora rinviata la vittoria per Pochesci al timone delle Vespe

Juve Stabia-Taranto, le Vespe vogliono rialzare la testa dopo le ultime due sconfitte consecutive coincise con l’avvento in panchina del nuovo tecnico, Sandro Pochesci.

I TEMI DI JUVE STABIA-TARANTO.

Settimana difficile quella appena trascorsa per le Vespe e anche mister Poichesci non ha nascosto le difficoltà in conferenza stampa di vigilia per una squadra che è reduce da due sconfitte consecutive e che contemporaneamente sta cercando di recepire le idee di gioco del nuovo mister.

In settimana in prova tra le fila della Juve Stabia anche il giovane Pompilio, classe 2002, difensore centrale svincolato ex Primavera del Torino. Pochesci confermerà anche con il Taranto il consueto modulo tattico 3-4-1-2, probabilmente con qualche novità rispetto all’ultima gara di Picerno.

Tra le Vespe sarà assente per squalifica Caldore mentre qualche problema in settimana ha avuto anche il centrocampista Gerbo. Per il resto non ci dovrebbero essere altre assenze in casa gialloblù.

La Juve Stabia deve innanzitutto invertire il trend delle ultime giornate. Nelle ultime 5 giornate le Vespe sarebbero penultime con 1 vittoria e 4 sconfitte e soli tre punti, 3 gol fatti e 7 subiti. Tre punti al pari della Viterbese. Peggio solo la Fidelis Andria con 2 punti nelle ultime 5 partite.

Inoltre nelle ultime 8 gare, 12 gol subiti dalle Vespe ad una media di 1,5 gol subiti a partita, segno che qualcosa non va anche nella fase difensiva poiché nelle prime 18 gare si erano subiti solo 11 gol ad una media di 0,61 a match.

Per Capuano che anche a Castellammare confermerà il consueto e consolidato modulo 3-5-2, due le assenze rilievo: Semprini in attacco e Diaby. In forse anche l’ex Alfredo Bifulco che però stringendo i denti dovrebbe farcela a giocare.

Nella conferenza di vigilia Capuano ha difeso a spada tratta e in modo molto piccato il suo Taranto dalle critiche ricevute dall’ambiente tarantino nell’ultimo periodo per una squadra che comunque, pur non mostrando un grande gioco, nelle ultime 11 di campionato ne ha perse solo due contro Catanzaro e Foggia.

La gara sarà diretta dal sig. Giuseppe COLLU di Cagliari al suo quinto campionato in Serie C. Giuseppe Collu, sarà coadiuvato da: Riccardo PINTAUDI della sezione di Pesaro, assistente numero uno; Ivan CATALLO della sezione di Frosinone, assistente numero due; Daniele ARONNE della sezione di Roma 1, quarto ufficiale (C.A.N. D).

FORMAZIONI UFFICIALI JUVE STABIA-TARANTO.

JUVE STABIA (3-5-2): Barosi; Maggioni, Altobelli, Cinaglia; Guarracino (Silipo dal 16° s.t.), Scaccabarozzi, Berardocco(Maselli dal 22° s.t.), Ricci (Gerbo dal 33° s.t.) , Mignanelli; Pandolfi, Zigoni (D’Agostino dal 33° s.t.).

A disposizione: Russo, Dell’Orfanello, Carbone, Gerbo, Maselli, Bentivegna, Silipo, Moreschini, Picardi, D’Agostino, Vimercati, Peluso, Volpe, Rosa

Allenatore: sig. Alessandro Pochesci.

TARANTO (3-5-2): Vannucchi; Evangelisti, Antonini Lui, Formiconi; Mastromonaco, Romano (Citarella dal 44° s.t.), Ferrara, Mazza (Labriola dal 14° s.t.), Crecco (Provenzano dal 14° s.t.); Bifulco (Nocciolini dal 27° s.t.), Tommasini (Rossetti dal 14° s.t.).

A disposizione: Loliva, Caputo, Provenzano, Manetta, Nocciolini, Labriola, Citarella, Sciacca, Rossetti, Finocchi, Canalicchio, Boccadamo.

Allenatore: sig. Eziolino Capuano.

Angoli: 5-2

Ammoniti: 21° Crecco (T), 34° Cinaglia (J), 27° s.t. Mignanelli (J), 36° s.t. Romano (T)

Espulsi:

Spettatori: 1.500 circa.

PRIMO TEMPO JUVE STABIA-TARANTO.

9° Gara bloccatissima tatticamente. Juve Stabia a specchio rispetto agli avversari con un 3-5-2 che vede Guarracino a destra come quinto di centrocampo in fase passiva. In fase di attacco si trasforma in un 3-3-4 con Mignanelli a sinistra e Guarracino che spingono sulle fasce a dare man forte ai due attaccanti Pandolfi e Zigoni.

15° Ottimo filtrante di Zigoni per Scaccabarozzi che sbaglia l’aggancio in area di rigore e sfuma un’occasione che poteva essere molto propizia.

20° Cross dalla fascia sinistra per il Taranto e Altobelli mette in angolo una palla molto pericolosa.

21° Ammonito Crecco del Taranto per fallo Scaccabarozzi.

26° Mastromonaco, slalom sulla fascia destra a saltare agevolmente Mignanelli e cross al centro per Bifulco con la palla che sfiora il palo alla sinistra di Barosi. Taranto pericolosissimo che guadagna metri sul terreno di gioco.

34° Ammonito Cinaglia per la Juve Stabia che salterà la prossima trasferta di Foggia per squalifica.

39° Cross di Guarracino dalla destra con Zigoni che devia debolmente facendo sfumare l’azione.

41° Cross di Maggioni dalla fascia destra e colpo di testa di Cinaglia che finisce alto sulla traversa.

45° Termina il primo tempo con un nulla di fatto al Menti. Partita bloccata tatticamente con due squadre a specchio imperniate sul 3-5-2. Juve Stabia praticamente mai pericolosa dalle parti di Vannucchi mentre gli uomini di Capuano si sono resi pericolosi in un paio di circostanze. Sul finire del primo tempo Pochesci ha invertito i due braccetti difensivi Cinaglia passato a destra e Maggioni a sinistra. Funziona l’esperimento Guarracino schierato come quinto di destra a centrocampo.

JUVE STABIA-TARANTO SECONDO TEMPO.

6° Pandolfi serve Zigoni in area di rigore. L’attaccante si gira e tira ma la sfera viene deviata in angolo.

11° Mignanelli serve Pandolfi che stoppa di petto e dal limite tenta il tiro ma la palla termina abbondantemente sul fondo.

18° Labriola si libera bene dal limite e fa partire un bel tiro a giro di destro su cui fa buona guardia Barosi.

19° Ricci servito da Silipo va al tiro ma risulta completamente sballato e fuori misura per la Juve Stabia.

27° Ammonito Mignanelli per la Juve Stabia.

32° Cross dalla sinistra e Pandolfi va al tiro sotto misura con palla di poco fuori.

34° Perde palla Maselli a centrocampo e Nocciolini tenta un pallonetto da centrocampo troppo pretenzioso.

36° Ammonito Romano per il Taranto.

38° Punizione battuta dal limite da Silipo da ottima posizione con palla alta sulla traversa.

40° Occasionissima per la Juve Stabia: la palla dopo un errato disimpegno della retroguardia e una deviazione di Pandolfi perviene a D’Agostino che in posizione centralissima sfiora il gol. Occasione divorata e unica del match per la Juve Stabia.

42° Occasione anche per il Taranto: errore di Barosi in uscita con Labriola che tenta il pallonetto senza esito.

44° Cross di Mignanelli e Pandolfi di testa colpisce clamorosamente il palo alla sinistra di Vannucchi. Juve Stabia vicinissima al vantaggio.

44° Ancora una conclusione della Juve Stabia, Silipo tira ancora da posizione centralissima ma trova la parata di Vannucchi.

49° Finisce sullo 0-0 il match del Menti. Juve Stabia sprecona nel finale.

Al termine hanno commentato l’esito del match i due tecnici, Pochesci per la Juve Stabia e Capuano per il Taranto.

Pochesci: “Manca la convinzione negli ultimi sedici metri. La squadra ha giocato al calcio contro una squadra che si è molto rafforzata come il Taranto. Abbiamo cambiato tre volte modulo tattico. Con gli ingessì di Silipo e Gerbo la squadra nel secondo tempo ha posto le condizioni anche per poterla vincere nel finale.Il 3-5-2 iniziale? Non è un nostro passo indietro. Oggi l’allenatore deve guardare anche alla squadra avversaria. Sto conoscendo giorno dopo giorno la squadra. Oggi stiamo bene anche nella costruzione dal basso. Maselli deve essere più attento perchè ha perso due palle sanguinose nel secondo tempo. Non c’è nessun ripensamento da parte mio sulla squadra. C’è stato l’ultimo quarto d’ora arrembante da parte della squadra e anche dal punto di vista fisico si è visto che stiamo benissimo. Quando prendi il palo interno purtroppo bisogna accettare il risultato finale. Mi è piaciuta la gara. Si possono anche perdere queste gare ma sono due punti che ci mancano stasera”.

Capuano: “Abbiamo lavorato sia sul 3-4-1-2 che sul 3-5-2 perchè pensavamo che la Juve Stabia potesse schierarsi in entrambi i modi. Siamo stati bravi sulle scalate e abbiamo disputato una buona gara contro una buona squadra. Nel primo tempo abbiamo sbagliato diverse occasioni. Nel secondo tempo ho fatto una tripla sostituzione e siamo stati fortunati nel secondo tempo col palo di Pandolfi. Mi è piaciuto il Taranto per determinazione e coraggio. Veniamo via da Castellammare con un grande punto e una grande prestazione. Dopo la gara di Crotone ci davano per spacciati. La quota salvezza si alza ma noi non ci poniamo nessun obiettivo. Abbiamo subito più negli ultimi 5 minuti che nelle ultime 5 gare. Siamo a quota 34 ma oggi il Taranto ha fatto davvero un’ottima prestazione contro una grandissima squadra. Portiamo via un grande punto con un’ottima prestazione”.

A cura di Natale Giusti.