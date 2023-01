Un modo di ragionare da eliminare: l'assist di Spalletti ai tifosi del Napoli

Uno dei tratti più comuni accostati ai tifosi del Napoli è quello di trovare alibi, motivi a cui aggrapparsi nel caso le cose andassero male. In una maniera qualunquista, va detto, ma un fondo di verità c’è sempre stato e non bisogna per forza prenderla sul personale. A pensare ad altro, però, si sprecano energie mentali e si distoglie l’attenzione dalle cose davvero importanti. Ad esempio Inter-Napoli, per mantenere il ruolino di marcia che vede gli azzurri a quota 41 punti in classifica, la seconda miglior partenza di sempre nel campionato di Serie A.

L’assist più importante ai tifosi del Napoli l’ha fatto Luciano Spalletti in conferenza stampa. Prima con la questione credibilità del calcio italiano, legata al caso D’Onofrio e all’inchiesta Prisma (“Bisogna domandarci se stiamo facendo del nostro meglio affinché sia un calcio più credibile. Ci sarà tempo per approfondire, ma in questo momento parliamo della partita”), poi alla designazione dell’arbitro Sozza, di Seregno, per il match con l’Inter ("Si torna a fare stessi discorsi di prima. Dobbiamo comportarci meglio tutti e pensare in maniera corretta tutta. Questo fa parte di un modo di ragionare da eliminare”).

Un modo di ragionare da eliminare, parole migliori sarebbero state difficili da trovare. Molto meglio pensare all’Inter, al rientro in campo di una coppia invidiata per mesi in tutta Europa, quella formata da Osimhen e Kvaratskhelia. Con l’eleganza del tocco del georgiano per la finalizzazione del nigeriano, così Luciano Spalletti in conferenza stampa ha voluto appoggiare un ghiotto assist ai tifosi del Napoli: sta a loro concretizzarlo, a partire da domani sera.

