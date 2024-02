Strappare lungo la fascia: i due dati di Lindstrom che possono tornare utili a Mazzarri

Nel giro di 24 ore Jesper Lindstrom ha fatto parlare molto di se stesso. Prima è stato oggetto di una lista tratta da Wyscout con il numero di partite giocate nei vari ruoli, enunciati da Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa, con tanto di fogliettino riassuntivo seguito dalla frase “Bisogna documentarsi, sento dire sempre 'chi cazzo hanno comprato?”. Poi è stato schierato durante Napoli-Verona, ha giostrato in più di una posizione sotto gli ordini di Mazzarri (“Volevo metterlo vicino la punta, ha faticato, poi l'ho spostato a sinistra e lì ha fatto vedere la qualità che ha”), ha messo lo zampino nella giocata del pareggio ed ha ammirato da vicino il gol della vittoria di Kvaratskhelia, suo avversario diretto nel ruolo (“Ha una concorrenza difficile da superare”).

di Claudio Russo (@claudioruss)

Quello che può dare Jesper Lindstrom al Napoli, in attesa di un po’ di continuità, è permeato dal talento. Prima di tutto sulle fasce, poi eventualmente dietro la punta o forzatamente adattato a mezz’ala (ma in quella zona del tempo si è visto anche Raspadori, quindi non ci si stupisce più). Certo non è diventato un brocco da un giorno all’altro, e non si possono riversare su di lui tutte le aspettative quando non si hanno a disposizione troppi minuti. Però nel giusto intreccio, con qualche spazio più aperto, l’ex Eintracht si fa valere: su 17 palloni giocati 8 passaggi riusciti, di cui 5 giocati in avanti, 2 passaggi chiave e 2 occasioni da gol.

Quello che può far piacere a Mazzarri, nel caso di partite da riprendere o comunque da sbloccare con una giocata, anche senza palla, è la possibilità di strappare atleticamente, di occupare lo spazio magari aggiungendo la possibilità di rompere la marcatura. Nei 33 minuti giocati con il Verona, Lindstrom è risultato il secondo giocatore più veloce in Run (corsa da 7.1 a 15 chilometri orari di velocità) e in Sprint (da 15.1km/h a salire): 11,11km/h e 32,84km/h per il danese, secondo solo a Dendoncker (run) e Politano (sprint). Due dati che possono tornare utili a Mazzarri, quando vorrà metterlo in campo. Nonostante il concorrente fin troppo ingombrante nel ruolo.