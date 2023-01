Inutile mettersi il cappello e la barba finta: le quattro 'sassate' di Spalletti ad Allegri

Freddezza, irresistibile freddezza. Così come il rigorista davanti al portiere mantiene la calma e la concentrazione per mettere la palla in rete, così Luciano Spalletti davanti al microfono della sala conferenze del Konami Training Center mantiene un atteggiamento pungente e certamente non banale quando gli si fa il nome di Massimiliano Allegri e gli si accenna del modo di giocare della Juventus. Ci sono quattro risposte che spiegano bene le modalità con cui il mister azzurro segna per bene il territorio in vista di domani sera.

Il poker di risposte di Spalletti

Il modo di giocare che non esalta - “Loro si abbassano davanti l'area di rigore per affrontare l'avversario. Se può piacere fare un certo tipo di calcio, dare un certo tipo di spettacolo: noi si va a fare ciò che ci piace fare, ciò che piace ai tifosi. Sarri non ha vinto niente, ma io sento parlare solo del suo calcio. Ha un valore anche questa cosa qui, è una qualità"

Le due filosofie agli antipodi - "Allegri sposa il motto juventino ovvero vincere è l'unica cosa che conta. Noi a Napoli siamo più anima e core, ci ha giocato Maradona e quando ha vinto Diego, ha mostrato quanta bellezza c'è nel calcio. Noi non possiamo fare a meno di portarci dietro un pezzo di quella bellezza, quindi andiamo a giocare ricordando il calcio di Maradona e cercando di riproporlo"

Il palmares - "Buffo, divertente o il più bravo di tutti? Buffo non lo so, sicuramente lui è il più bravo di tutti perchè lo dice il palmares. Bisogna vedere uno cosa ha vinto, io mi inchino al suo palmares. Io non posso confrontarmi, faccio parte di un altro livello e io ho da imparare da lui"

La corsa scudetto - "Il Napoli ha più da perdere della Juventus? Capisco che per Allegri sia conveniente confinarsi da comprimari, ma per una Juventus ricca di campioni è difficile confinarsi dal ruolo di favorita. Certi investimenti si ripagano solo per vincere lo scudetto e per giocarsi la Champions. Inutile mettersi il cappello e la barba finta, il quarto posto non li soddisfa"

?Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli

?