Indagine Osimhen, le cifre sotto inchiesta: i tre Primavera sono stati valutati oltre 15mln

La notizia del giorno è indubbiamente l’indagine dei militari della Guardia di Finanza sull’affare che ha portato Victor Osimhen dal Lille al Napoli nell’estate 2020. Come anticipato da Il Mattino, la principale ipotesi investigativa è quella di falso in bilancio, con tanto di perquisizioni a Napoli, a Roma e in Francia a Lille. Risultano indagati il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, la moglie Jacqueline Baudit, il figlio Edoardo - vice presidente del Napoli - e la figlia Valentina.

Secondo le anticipazioni, il nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza e la Procura di Napoli ipotizzano nei loro confronti reati di dichiarazione fraudolenta e falso in bilancio.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Indagine Osimhen, le cifre sotto inchiesta

Al centro degli accertamenti le modalità della compravendita e la contestuale cessione al Lille di tre giovani calciatori della Primavera del Napoli. Ovvero Claudio Manzi, Luigi Liguori e Ciro Palmieri, le cui ultime squadre sono state rispettivamente la Turris in Serie C, l’Ercolanese e la Nocerina in Serie D.

Quali sono le cifre sotto la lente di ingrandimento della Guardia di Finanza. Sul bilancio del Napoli 2021 (chiuso in perdita per 58.941.765 euro) sono state pubblicate le cifre esatte dei giocatori coinvolti nell’affare:

Victor Osimhen è stato acquistato dal Napoli per 71.246.819 euro

è stato acquistato dal Napoli per euro Claudio Manzi è stato acquistato dal Lille per 4.021.762 euro (valore netto a bilancio 200 euro, plusvalenza realizzata 4.021.562 euro )

è stato acquistato dal Lille per euro (valore netto a bilancio 200 euro, ) Ciro Palmieri è stato acquistato dal Lille per 7.026.349 euro (valore netto a bilancio 0 euro, plusvalenza realizzata 7.026.349 euro )

è stato acquistato dal Lille per euro (valore netto a bilancio 0 euro, ) Luigi Liguori è stato acquistato dal Lille per 4.071.247 euro (valore netto a bilancio 0 euro, plusvalenza realizzata 4.071.247 euro)

Nell’affare era rientrato anche il portiere greco Orestis Karnezis, svincolato nelle scorse settimane dal Lille: il valore netto contabile era di 300 mila euro, la valutazione del diritto è ammontata a 5.128.205 euro. Plusvalenza realizzata di 4.828.205 euro.

In soldoni, semplificando l’operazione a mere addizioni e sottrazioni, dai 71.246.819 euro per l’acquisto di Victor Osimhen si passa ad un esborso di 50.999.256 euro totali (20.247.563 euro è il valore delle quattro contropartite che sono passate dal Napoli al Lille).

