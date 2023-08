Il videomessaggio di Spalletti a un tifoso: "Cambia squadra... forza Napoli" | VIDEO

Notizie Calcio Napoli - Videomessaggio di Luciano Spalletti all'amico di un tifoso azzurro ospite alla Rimessa Experience in Toscana. Da neo Ct della nazionale italiana, l'ex allenatore del Napoli riferisce: “Ciao Jacopo sono qui insieme a Nick che ha parlato di te e ha trovato parole bellissime per tutto quello che sai fare bene. Ce n’è una però che non va bene e bisogna metterci mano: quella lì bisogna cambiarla, perché altrimenti arrivo io… forza Napoli…".