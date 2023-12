Juve-Napoli, il pullman azzurro arriva a Torino: la richiesta dei tifosi nel gelo | VIDEO CN24

Notizie Calcio Napoli - Il Napoli è arrivato a Torino alle 19:15 e si è poi trasferita all’hotel Air Palace di Leinì alla vigilia di Juventus-Napoli.

Juve - Napoli, arrivo pullman azzurro a Torino

Nonostante la temperatura rigidissima, sono stati circa 40 i tifosi azzurri presenti per accogliere la squadra, con una richiesta per alcuni giocatori per poter scattare una foto o firmare un autografo.