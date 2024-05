Il Napoli riparta da Cyril Ngonge (ma non gli dia compiti difensivi)

Napoli-Lecce ha lasciato un vago sapore agrodolce, quell’irresistibile piacere nel sapere che la stagione è finita, lascia dietro tanti rimpianti ma almeno sai che sono finiti. Ci sono tuttavia alcuni giocatori da mettere sotto la lente di ingrandimento: uno di questi è Cyril Ngonge è arrivato a gennaio, comprato da Aurelio De Laurentiis in prima persona (cit) in un ruolo con un giocatore, Politano, rinnovato pochi mesi prima.

Nonge importante nel nuovo ciclo Napoli

Anche ieri ha mostrato voglia di mettersi in mostra: una traversa, una pericolosità che non sempre s’è vista nel finale di stagione. Conte o non Conte, Ngonge è una alternativa di livello. Sempre che non debba avere compiti difensivi, chiaramente. Calzona è stato chiarissimo: "Abbiamo esterni come Kvaratskhelia e Politano che sono prettamente offensivi e non centrocampisti esterni che hanno fase difensiva per il 4-2-3-1. Oltretutto le alternative sono Lindstrom e Ngonge che è molto offensivo, è uno che fa molta fatica a fare la fase difensiva"

