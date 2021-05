Il Napoli punta la Champions: tra Serie A e Market Pool UEFA ballano 17-27mln! Ma il rischio girone di ferro è reale...

Ultime notizie Napoli - In attesa delle partite rimanenti del campionato di Serie A, il Napoli sogna un piazzamento in Champions League e ciò comporterebbe un introito non indifferente dal punto di vista economico. In attesa di capire quanti milioni di euro saranno destinati dalla UEFA alle squadre partecipanti, possiamo già porre due paletti: il Market Pool Uefa ed il piazzamento in Serie A, che si aggiungerebbero ai circa 15 milioni di euro garantiti per la partecipazione alla fase a gironi

Market Pool Uefa

Il piazzamento tra le prime quattro garantisce sì l’accesso ai gironi di Champions League, ma anche quote differenti della prima metà del Market Pool, che andranno calcolati considerando, l’importo finale effettivo, la posizione finale nel campionato precedente ed i risultati di ogni club nella Champions League. Quest’anno la prima metà del Market Pool consisteva in 25 milioni di euro, divisi in percentuali 40%-30%-20%-10%. Tecnicamente il Napoli potrebbe incassare da un minimo di 2,5 ad un massimo di 7,5 milioni in caso di secondo posto.

Piazzamento in Serie A

L’anno prossimo scatterà il nuovo contratto televisivo, ma per questa stagione il Napoli incasserà una quota di diritti televisivi strettamente legata al posizionamento in classifica: l’Inter si garantirà circa 23,4 milioni di euro, poi dal secondo al sesto posto si scalerà secondo questo schema:

19,4 milioni;

16,8 milioni;

14,2 milioni;

12,5 milioni;

10,9 milioni;

Risultato? In caso di Champions, garantiti almeno 14,2 milioni in caso di quarto posto, fino ai 19,4 del secondo.

Quanto può incassare il Napoli?

Mettendo da parte la quota dell’eventuale partecipazione alla Champions League destinata dalla UEFA, e da calcolare, il Napoli potrebbe garantirsi - facendo una stima - tra i 16,7, i 21,8 ed i 26,9 milioni di euro a seconda del piazzamento finale in classifica.

Champions League 2021-2022

Troppo presto per ipotizzare la griglia delle fasce per determinare i gironi della prossima Champions League: solo 13 società sono sicure di partecipare alla prima fase su un totale di 32. Eppure un primo studio ipotetico si può fare: se finissero oggi i campionati, le fasce sarebbero le seguenti (in grassetto quelle già qualificate, da determinare poi le qualificate dai playoff)

Teste di Serie

Manchester City

Bayern Monaco

Inter

Sporting Lisbona

Campione della Champions (Chelsea/Zenit San Pietroburgo se City vince la Champions)

Campione dell’Europa League (Manchester United/Villarreal)

Lille

Atletico Madrid

Seconda fascia

Real Madrid

Barcellona

Paris Saint-Germain

Manchester United (testa di serie se vince l’Europa League)

Siviglia

Chelsea (testa di serie se vince la Champions League)

Borussia Dortmund

Porto

Terza fascia

Ajax

Napoli

Lipsia

Atalanta

Zenit San Pietroburgo (testa di serie se il Manchester City vince la Champions League)

Besiktas (ai gironi se il Chelsea vince la Champions e finisce tra le prime quattro in Premier League)

Dinamo Kiev

Monaco (ai gironi se il Manchester United vince l’Europa League)

Quarta fascia