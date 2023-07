Notizie Calcio Napoli¬†- ‚ÄúLo scudetto √® per sempre e sono d'accordo con i suoi ex condomini di Posillipo, che lo hanno salutato con un semplice grazie. Giuntoli ha fatto un grande lavoro e se lo merita, anche se ha scelto di andare via. Gli uomini passano, il Napoli resta‚ÄĚ. Scrive cos√¨ il collega Marco Azzi su Twitter svelando il messaggio d'addio ricevuto dal dirigente. Clicca sulla foto in allegato per vedere l'immagine.¬†