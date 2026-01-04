Giornata indimenticabile per Prisco: il commento dopo Lazio-Napoli | FOTO

Lazio-Napoli è stata in particolare una partita speciale per il giovanissimo Vincenzo Prisco, nonché talentino azzurro classe 2008 presente in panchina quest’oggi all’Olimpico per il match di Serie A vinto 0-2 dagli uomini di Antonio Conte.

Lazio-Napoli, l'emozione social di Vincenzo Prisco

Il giovanissimo giocatore ha usato un solo ma emblematico termine per riassumere quanto vissuto: “Indescrivibile”, scrive via Instagram postando un’immagine accanto ad Amin Rrahmani e la sua maglia nello spogliatoio dei campioni d’Italia in carica che anche oggi hanno dato dimostrazione e assaggio dell’enorme qualità al netto dei vari problemi fisici attualmente in rosa.