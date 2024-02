Gaetano e la sliding doors inaspettata

Chissà se il 23 maggio 2023 Gianluca Gaetano si sarebbe aspettato di essere in campo a Cagliari con la maglia del club sardo per sfidare il suo Napoli. In quel giorno infatti, il centrocampista azzurro ora in prestito ai rossoblu segnava contro l'Inter il suo primo gol con la maglia del Napoli in Serie A, in casa al Maradona. Erano i giorni della festa, della gioia e delle emozioni per lo Scudetto vinto. Su quello Scudetto c'era anche la firma del classe 2000 di Cimitile, che con Spalletti aveva ricoperto il ruolo di gregario nella squadra azzurra che resterà negli annali.

Gaetano sfida il suo Napoli

Da quel momento, per Gaetano sono sopraggiunti un grave infortunio che non gli ha consentito una preparazione estiva adeguata (non che il resto dei suoi compagni al Napoli ne abbia avuta una degna di questo nome con lo staff di Garcia...), tante panchine, 154 minuti giocati in Serie A fino al 28 gennaio 2024 e 1 gol all'esordio stagionale a Lecce. Insomma, una svolta era necessaria.

Ed ecco che Gaetano è ripartito, alla grande, da Cagliari: per ora 208 minuti giocati in Serie A coi sardi e già 2 gol. Con Claudio Ranieri che ha messo al centro del progetto il centrocampista napoletano. E anche Spalletti ora pensa a lui per una possibile convocazione. La cosa certa è che domani la sfida tra Cagliari e Napoli vedrà una sliding doors inaspettata, con Gaetano che sfiderà il suo passato e si spera il suo futuro.