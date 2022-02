Napoli Calcio - ‘Rinforzo’ in arrivo per Luciano Spalletti in vista di Napoli-Inter e in generale di questa seconda parte di campionato: si tratta di Frank Anguissa, centrocampista che ha concluso col bronzo la sua avventura in Coppa d’Africa e che adesso è pronto a fare la differenza anche in azzurro. Il giocatore è partito ieri sera repostando soltanto stamattina la foto.