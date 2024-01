Notizie Calcio - Vergogna totale a Udine l’altra sera. Non solo i cori razzisti incresciosi nei confronti di Mike Maignan, ma anche un atteggiamento vomitevole di alcuni tifosi friulani nei confronti dei milanisti del settore ospiti. Un accanimento e una violenza del tutto gratuita, senza alcuna provocazione o reazione - per fortuna - degli ospiti. Clicca sul play in basso per vedere le immagini.