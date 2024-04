Figlia Osimhen: come si chiama, dove è nata e chi è la mamma

Famosissimo in campo, riservatissimo fuori. Victor Osimhen ci ha sempre tenuto tanto alla privacy sua e in particolare della sua famiglia, specialmente per quanto riguarda poi nello specifico la compagna e sua figlia, quest'ultima portata anche in passato in campo allo stadio Maradona durante la festa scudetto. Tranne quell'apparizione però, dove apparve mascherata in stile il papà, non ce ne sono state altre pubbliche se non fugaci o parziali sui social. L'ultimissima proprio nel pieno dello sfogo improvviso post Napoli-Frosinone, anche se non è chiaro se il riferimento alle critiche di queste ore o una sua massima di vita che ha voluto condividere.

Come si chiama la figlia di Osimhen e chi è la mamma

Nelle varie immagini postate nel suddetto post, però, compare anche la foto della piccolina di spalle nel corso dell'ultima Coppa d'Africa. Uno scatto dolce che ha riacceso le curiosità di tanti: come si chiama la piccola? E qual è la sua storia? La bimba si chiama Hailey True ed è nata il 6 ottobre 2022, quando Osimhen era già un calciatore azzurro. Oggi ha dunque due anni ed è nata a Napoli in una clinica privata della città.

La mamma della piccola è Stephanie, compagna del pallone d’oro africano la cui storia d’amore è nata durante il periodo al Lille tra il 2019 e il 2020 e apparsa anche durante il Gran Galà del Calcio 2023 dove furono celebrati gli azzurri campioni d'Italia. Lei è di origini africane ma tedesca di nazionalità essendo nata in Germania. Potrebbero essere tuttavia gli ultimi mesi in Campania per la famiglia Osimhen, con Parigi o l'Inghilterra nel destino.