Lazio-Napoli, fantastico Politano: regalo speciale alla piccola Rachele | VIDEO

Ultimissime Lazio-Napoli, incontro speciale per Matteo Politano in occasione della gara dell'Olimpico dove gli azzurri si sono imposti per 0-2 contro la squadra di Maurizio Sarri.

Lazio-Napoli, Politano incontra la piccola Rachele

L’attaccante azzurro, protagonista di una grande prestazione con doppio assist prima per Leonardo Spinazzola e poi per Amin Rrahmani, ha infatti incontrato la piccola Rachele, nonché tifosissima del Napoli pur essendo di Roma e diventata virale sui social negli ultimi anni.

Per lei un regalo speciale: la maglia numero 21 con tanto di autografo e dedica personale.