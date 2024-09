Divieto Juve-Napoli, non hanno fatto entrare nemmeno questo tifoso da Avellino | VIDEO

Ultimissime Calcio Napoli- Il divieto per il settore ospiti di Juve-Napoli è stato per i residenti in provincia Napoli ma ieri non hanno fatto entrare neanche questo tifoso da Avellino allo Stadium che ha spiegato il tutto in diretta ai nostri microfoni.

