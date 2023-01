Cose turche, l'opzione Spalletti (sulla carta)

Come affrontare la Juventus? Mancano ancora tre giorni alla partita del Maradona, anomalo anticipo del venerdì, ma si può ipotizzare una opzione tattica: di fronte ad un possibile 3-5-1-1 da parte di Allegri, può avere una remota chance un esperimento come il 3-4-2-1?

In Turchia, nel ritiro sotto il sole di Antalya, in una delle tante sedute lontane da occhi indiscreti, Luciano Spalletti tra le tante idee provate ha aggiunto il 3-4-2-1. Definita, dopo la prima amichevole con l’Antalyaspor, come “un'altra carta che possiamo avere a disposizione, si va a mettere nel ruolo altri calciatori, conoscendo nuove cose”. Mancavano tanti giocatori alla Corendon Airlines Arena, da qui il tentativo tattico: va detto e ricordato.

Difficile immaginare che il Napoli possa iniziare con questo modulo, non stupirebbe tuttavia vedere in qualche frangente uno schieramento di questo tipo: tra le cose da conoscere, o da scoprire magari, potrebbero essere avvantaggiati - come da elaborazione grafica realizzata da Giuseppe Cautiero - Matteo Politano e Mathias Olivera, dalle caratteristiche fisiche adatte a fare gli eventuali esterni a tutta fascia.

Per carità, solo una ipotesi. Ma da una mente fina come quella di Luciano Spalletti ci si può aspettare un po’ di tutto. Le certezze del 4-3-3, con uomini ben definiti, ma anche novità abbozzate sotto il sole di Antalya. Tatticamente ci sarebbero anche gli uomini per mettersi a specchio, con Zielinski libero di avanzare per sfruttare le sue doti di incursore.

