Conte-Napoli, De Laurentiis fa trapelare di essere ottimista ma non si sbottona: il doppio ostacolo da superare

Calciomercato Napoli - Il Napoli è vicino al nuovo allenatore? Il punto di svolta per quanto riguarda il futuro sembra essere sempre più vicino, per quanto venerdì ci si giochi le ultime residue possibilità di Conference League.

A sentire i ben informati, il presidente Aurelio De Laurentiis sembra aver sciolto quelli che sono i dubbi sul futuro allenatore, anche se non è ancora chiuso: chiacchierate sorridenti con diversi amici, a tavola ieri sera, dicendosi ottimista e prossimo all’annuncio del prossimo allenatore. Niente nomi comunque - secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24 - per quanto gli indizi portino ad un profilo che risponde al nome di Antonio Conte: un profilo prioritario per risollevare le sorti della squadra campione d’Italia.

Ad oggi la trattativa è viva e prosegue, non ci sono rallentamenti e non ci sono frenate ma nemmeno le firme: l’apertura di Conte c’è, ed è assoluta, ma ci sono ancora degli ostacoli da superare. Uno di questi è relativo ad una clausola sulla falsariga degli ultimi contratti: si può fare un biennale con opzione, ma se già al primo anno non venisse centrato l’obiettivo primario - la qualificazione in Champions League -, allora il contratto potrebbe anche decadere, con il Napoli consapevole di decidere di non proseguire il rapporto.

Antonio Conte ha dato apertura a Napoli, ma vuole anche delle garanzie dal punto di vista del management del Napoli: la libertà in quelle che sono le operazioni e le decisioni in seno allo spogliatoio. Non vuole intromissioni, e questo rappresenterebbe un secondo ostacolo. Non c’è ancora la quadra e manca una conferma definitiva sul fatto che si possa concretizzare, ma su una cosa ci si può sbilanciare: le cose tra il Napoli ed Antonio Conte sono abbastanza vive, eccome. Domani in conferenza stampa non è da escludere che De Laurentiis possa sciogliere il silenzio sulla vicenda.