Conte, giornata romana dopo il 'no' al Napoli: guardate chi ha incontrato | FOTO

Notizie Calcio Napoli - Nonostante l’approccio di Aurelio De Laurentiis e l’apertura iniziale del tecnico, alla fine Antonio Conte non sarà il nuovo allenatore del Napoli. Malgrado l’apprezzamento per la rosa e la suggestione in generale per la piazza partenopea, il tecnico ha ritenuto i tempi non maturi.

Dove è stato Antonio Conte dopo il 'no' al Napoli

Ieri, dopo l’annuncio via Instagram, il tecnico è stato a Roma. L'allenatore è stato in particolare alla cena di compleanno di Antonio Giordano, scienziato apprezzato livello internazionale, nonché proprio amico del presidente De Laurentiis.